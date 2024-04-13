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Глава МЧС Куренков заявил о риске второй волны паводка в Алтайском крае

Глава МЧС Куренков заявил о риске второй волны паводка в Алтайском крае

С учетом территориальных особенностей есть вероятность второй волны паводка в Алтайском крае. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей поездки по региону, отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

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