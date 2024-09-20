Бронированная машина разминирования Keiler NG

Компания Rheinmetall разработала новую бронированную машину разминирования Keiler NG. Она построена на современном шасси и имеет несколько разных средств для расчистки местности.
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