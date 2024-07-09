Депутат предложил запретить ношение никаба в Новосибирской области

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Где ебанутый Путин ? Он что сдох ? Он ничего не видит ? Почему он не разгонит ДУМУ -ДУРУ? .Почему не закроет границы для чурок ? Почему не введет смертную казнь против врагов России ? А может он тоже просто ЖИД? Ведь же Путин ( Хайкин , Фиськин) .Проебал Россию