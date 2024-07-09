Депутат предложил запретить ношение никаба в Новосибирской области

Депутат Совета депутатов города Бердска Фируз Хасанов призвал ввести запрет на ношение мусульманского женского головного убора никаб, который полностью закрывает лицо, на территории Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии