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Депутат предложил запретить ношение никаба в Новосибирской области

Депутат предложил запретить ношение никаба в Новосибирской области

Депутат Совета депутатов города Бердска Фируз Хасанов призвал ввести запрет на ношение мусульманского женского головного убора никаб, который полностью закрывает лицо, на территории Новосибирской области.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Где ебанутый Путин ? Он что сдох ? Он ничего не видит ? Почему он не разгонит ДУМУ -ДУРУ? .Почему не закроет границы для чурок ? Почему не введет смертную казнь против врагов России ? А может он тоже просто ЖИД?  Ведь же Путин ( Хайкин , Фиськин) .Проебал Россию
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