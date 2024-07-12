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Западные спонсоры выделяют Киеву большой пакет помощи

Западные спонсоры выделяют Киеву большой пакет помощи

Global Look Press2 дня назад 1,3K прочитали Джо Байден объявил, что страны НАТО предоставят Украине пять новых стратегических систем противовоздушной обороны, когда лидеры начали саммит в Вашингтоне, на котором, как ожидалось, Североатлантический союз объявит путь Украины в НАТО “необратимым”, пишет The Guardian.

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