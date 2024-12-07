Делегация Ленобласти оценила работу асфальтобетонного завода в Енакиево

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и председатель комитета по дорожному хозяйству 47-го региона Денис Седов 6 декабря проинспектировали восстановление Енакиево в Донецкой Народной Республике.
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