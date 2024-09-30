Стало известно, как завершился бой Накаджимы Чихиро на K-1 WORLD MAX 2024

29 сентября в Токио прошел турнир K-1 WORLD MAX 2024. Карта шоу была украшена супербоем между чемпионом Японии по Киокушинкай Чихиро Накаджимой, который возвращался на профессиональный ринг после травмы, и экс-чемпионом К-1 и RISE Ютой Муракоси.
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