Стало известно, как завершился бой Накаджимы Чихиро на K-1 WORLD MAX 2024

29 сентября в Токио прошел турнир K-1 WORLD MAX 2024. Карта шоу была украшена супербоем между чемпионом Японии по Киокушинкай Чихиро Накаджимой, который возвращался на профессиональный ринг после травмы, и экс-чемпионом К-1 и RISE Ютой Муракоси.