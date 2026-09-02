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Америка обходит Ближний Восток: рекордный экспорт нефти на фоне войны в Иране

Америка обходит Ближний Восток: рекордный экспорт нефти на фоне войны в Иране Экспорт сырой нефти из Северной и Южной Америки в 2026 году достиг рекордного уровня — 11,7 млн баррелей в сутки.

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