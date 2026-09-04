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ФедералПресс

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Скандал не спас EC: европейцы опозорились, попытавшись навредить России на G20

Скандал не спас EC: европейцы опозорились, попытавшись навредить России на G20

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. В Северной Каролине прошла встреча министров финансов и глав Центробанков стран G20, мероприятие вызвало огромный общественный резонанс.

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