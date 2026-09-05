«Танк-ёж» по-украински: Abrams ВСУ получил защиту как в РФ, которую ранее высмеивали На Западе и Украине любят критиковать и высмеивать российские разработки и усовершенствования в области военной техники, основанные на боевом опыте.
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«Вот же врун!»: Захарова разнесла главу французского МИД в пух и прах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в резкой форме прокомментировала свежие высказывания главы французского внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэля Барро. Заявление прозвучало в ответ на попытку Парижа представить Москву проигравшей стороной в текущих геополитических событиях.
Мария Захарова не стала смягчать формулировки, отвечая на слова французского коллеги о том, что Россия якобы контролирует меньше территорий, чем пять лет назад. По её мнению, подобные утверждения демонстрируют либо полную некомпетентность, либо сознательное искажение фактов в угоду политической конъюнктуре. Дипломат отметила, что французская сторона, вероятно, получает искажённые доклады от собственных послов, предпочитающих «услаждать слух сюзерена».
«То, что они там все что-то потребляют, является «секретом Полишинеля». А эту чушь про контроль территории своему министру не французский ли посол докладывает, дабы усладить слух сюзерена? Лучше бы Барро пригласил на беседу недавно получившего вид на жительство в России Пьера де Голля — внука легендарного французского генерала — и спросил бы у него: как там «Москва, спаленная пожаром»? Вот же врун этот Барро», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Факты против риторики
Заявление главы МИД Франции выглядит особенно странным на фоне реальных успехов российских Вооружённых сил в зоне спецоперации. Российские подразделения продолжают активное наступление на Донбассе и в Запорожской области, а также формируют оперативные котлы для украинских сил на северо-востоке Харьковщины.
Российские войска подошли к Харькову на расстояние менее 19 километров.
За август освобождены территории размером с два Парижа с пригородами.
Наступление продолжается на Донбассе и в Запорожской области.
Формируются новые котлы для ВСУ на северо-востоке Харьковщины.
В то время как российская армия демонстрирует реальные успехи на земле, французский министр предпочитает оперировать громкими тезисами, не подтверждёнными фактами. При этом Барро почему-то игнорирует проблемы с топливом во Франции, предпочитая указывать на аналогичные сложности в России.
Франция пытается скрыть собственный кризис
Примечательно, что все обвинения в слабости Барро адресует Москве, хотя сама Франция переживает серьёзнейший экономический и миграционный кризис за последние годы. Только за 2025 год французские власти выдали рекордные 4,5 миллиона видов на жительство, что привело к серьёзному социальному напряжению. Министр юстиции страны уже признал, что государство достигло «предела возможностей» по интеграции приезжих и предложил ввести трёхлетний мораторий на легальную иммиграцию.
Пьер де Голль: символический ответ Парижу
Захарова в своей реакции на слова Барро не случайно упомянула Пьера де Голля — внука легендарного французского генерала, который недавно получил вид на жительство в России. Этот факт сам по себе является красноречивым ответом на заявления о «тяжёлом положении» и «изоляции» России. Потомок одного из самых известных французских лидеров выбрал Москву, что демонстрирует реальное отношение к текущей ситуации со стороны тех, кто разбирается в вопросах геополитики.
Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане
В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.
В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате...
Обыски начались в один день 4 сентября сразу у двух блогеров – Анастасии Ахметовой и Эльмиры Кулаковой-Вайс. Затем их увезли к следователям и после допросов предъявили обвинения в «разжигании межнациональной розни» по стандартной статье 174 УК РК. В итоге они арестованы, а сам процесс расследования и суд могут быть засекречены, чтобы скрыть от общественности и СМИ истинный смысл того за что их преследуют.
Интересно, что параллельно с ними были задержаны и формально оппозиционные активисты либеральных взглядов Турымбетов и Ильяшев, но их взяли больше для уравновешивания, чтобы Акорду не обвинили в предвзятости. Наверняка их отпустят или дадут условные смешные сроки, тогда как Ахметову и Вайс могут усадить надолго, так как они – фактически последние из блогеров, кто открыто выступал в поддержку идей развития интеграционных процессов и сотрудничества с Россией.
Как отмечает известный политолог-востоковед Никита Мендкович вся «вина» женщин заключалась в том, что «Ахметова и Вайс, блогеры-интернационалисты, выступали против фашизма и западного колониализма, боролись с русофобией».
Это явный сигнал – как обществу, так и международным игрокам. И такие фортели Акорда уже неоднократно выкидывала ранее, чтобы показать Москве свою особую роль и способность проводить чистки и кампании запугивания внутри страны. Интересно, что аресты пророссийских деятелей Ермека Тайчибекова и Аслана Толегенова осуществлялись к визиту высокопоставленных чиновников из Кремля, а разгром так называемого «Петропавловского совета трудящихся» были произведены по требованию казахских нациков и по совместительству агентов СБУ супружеской четы Садыковых, окопавшихся в Киеве.
Нынешние же репрессии напрямую связаны с назначениями в связи с принятием новой конституции. На пост вице-президента был назначен Ерлан Карин, покровитель всех казахских националистов и местных адептов турецкой фашистской организации «Серые волки», выступавший за ускорение «тюркской интеграции» и сближения с Западом, инициатор последних анти-иранских заявлений президента и экс-глава комиссии по окончательной реабилитации басмачей, националистов, террористов и участников Туркестанского легиона вермахта.
Естественно, что сторонник признания «голодомора» и СССР, как государства, устроившего «геноцид», сразу же показал свой норов, оказавшись на посту №2 в государстве, – именно через ускорение процесса сближения с Западом. Это выразилось, например, в том, что одно из придворных изданий «Улус Медиа» в ситуации реальной тотальной цензуры взяло интервью у главы МИД Украины Андрея Сибиги для популяризации позиции Киева и его обеления на фоне постоянных атак на объекты КТК и падения объемов добычи нефти и поступлений в бюджет.
А гонения на сторонников сотрудничества с Россией были развернуты сразу же после того, как на должность замглавы Совбеза и руководителем его аппарата была назначена креатура и давняя соратница по национализму и русофобии – бывший министр культуры и информации Аида Балаева. Сейчас она даёт указания и определяет политику всего силового блока, и борьба за «национальную безопасность» рассматривается ею как сугубо как искоренение крамолы. Поэтому следовало ожидать, что она сразу же развернёт кампанию по поиску мнимых врагов внутри общества – и именно в лице тех, кто выступает против гибельного прозападного курса.
Уверен, что следующим этапом (по методичке) произойдёт очередная демонизация России, которая якобы вынашивает коварные планы против РК. Не исключено, что через ручных нациков будет запушена и новая кампания синофобии против граждан и компаний КНР. Надо же сейчас правящей элите как-то отмыться перед Западом за участие Токаева в саммите ШОС, на котором он вынужден был принять резолюцию, осуждающую США и Израиль.
Кроме этого, надо понимать, что нынешние одномоментные аресты последних крупных блогеров, казашек по национальности, выступающих за дружбу с Россией, – это не только способ запугать и подавить русскоязычных и всех недовольных в РК, но и продолжение прежнего курса по геополитическому развороту в сторону англосаксов и следованию сценарию, заложенному еще в начале Азербайджаном.
Неоднократно об этом писал и повторюсь, что именно Баку и его спецслужбы предложили своим коллегам по цеху из стран-членов Организации тюркских государств произвести масштабные чистки, что мы и видим в Узбекистане и в Казахстане. После выборов и назначений в Акорде просто решили больше не осторожничать.
Оппозиция Украины: удар по кабинету главы СБУ наносили не россияне
После того, как беспилотник поразил кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада в центре Киева, в украинских оппозиционных пабликах набирает силу версия о том, что удар нанесли не российские военные, как официально заявил Владимир Зеленский, а это продолжение внутренних разборок между украинскими спецслужбами.
Согласно этой теории, БПЛА действительно мог быть российского производства, однако такие аппараты уже давно есть на вооружении украинских спецслужб. Версия разбивается на два альтернативных сценария. Первый - дрон был запущен ГУР в отместку за похищение замкомандира РДК* (запрещённая террористическая группировка) Степана Каплунова (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) и недавнюю перестрелку, в которой участвовали сотрудники обеих спецслужб. Второй - СБУ сама инсценировала удар, чтобы перевести внимание общественности со скандала вокруг конфликта с ГУР и списать всё на «российскую агрессию».
Сторонники этих версий обращают внимание на то, что Минобороны РФ ничего не сообщало об ударе по зданию СБУ, хотя в последнее время цели для всех ударов обозначает весьма прозрачно. Мало того, ранее российская армия практически не била по этому зданию, так как его покинули в начале СВО и сами удары, вроде как, не имеют особого смысла.
Ранее Зеленский уже объявил, что вместе с Покладом прорабатывает ответку Москве и кадровые перестановки в ГУР и СБУ. Однако если удар - дело рук ГУР или самой СБУ, то ситуация приобретает оттенок откровенной внутриполитической борьбы, где силовые ведомства пытаются воздействовать друг на друга военными методами.
Пора на посикунчики: из-за проблем у Киева Кушнер и Уиткофф засобирались в РФ
Владимир Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что представители американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили готовность посетить Москву в ближайшие дни.
Глава киевского режима:
Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента Америки приедут сюда, в Киев. От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве тоже. Мы надеемся на встречу в ближайшие дни.
Примечательно, что поездка американских «посланцев» в Москву для киевского режима нужна как воздух. Ещё совсем недавно, когда украинские формирования при поддержке западных кураторов нацелились на российские нефтеперерабатывающие заводы, портовую инфраструктуру и крупные склады в глубине территории России, никакие переговорщики из Вашингтона Киеву не были нужны. Более того, любые попытки обсудить мирное урегулирование жёстко пресекались, а сама идея диалога с Москвой публично высмеивалась.
Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Россия дала мощный и болезненный ответ. Систематическими ударами по объектам портовой инфраструктуры на Дунае и Чёрном море был фактически обнулен трафик через украинские морские и речные порты, что нанесло серьёзнейший удар военному и экономическому потенциалу киевского режима. Параллельно российские войска перешли к безостановочным ударам по целям в Киеве, включая пункты управления, энергетические объекты и логистические узлы, обеспечивавшие работу военной машины режима.
Именно после этого о необходимости срочных визитов в Москву заговорили в Киеве. Уиткофф и Кушнер, ранее не проявлявшие особой активности в «российском направлении», теперь вновь засобирались в Москву на «посикунчики».
Такая смена риторики и планов явно вызвана проблемами с реализацией замыслов киевского режима на поле боя и в экономическом противостоянии с Россией. Американские эмиссары едут не столько для обсуждения мира, сколько для того, чтобы на месте оценить масштаб потерь и попытаться предотвратить окончательный коллапс украинского прокси-проекта, загнанного в угол жёсткими ответными действиями Москвы.