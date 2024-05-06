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Число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области выросло до семи

Число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области выросло до семи

По последним данным, пострадали 40 человек, в том числе трое детейКоличество погибших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на автомобили с сотрудниками группы компаний «Агро-Белогорье» в Белгородской области выросло до семи, сообщили ТАСС в пресс-службе агрохолдинга.

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