Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Странные украинские «танцы» вокруг «Орешника» продолжаются: о чем толкуют киевские эксперты

Странные украинские «танцы» вокруг «Орешника» продолжаются: о чем толкуют киевские эксперты

Украинское англоязычное  издание Defense Express зачем-то ввязалось в странную дискуссию вокруг российского «Орешника», опубликовав полученные редакцией якобы от неких «независимых источников»  фотодоказательства, из которых следует, что нашумевшая после резонансного удара по Киеву в ноябре российская военная разработка якобы не является новейшей, как ее презентовал Владимир Путин, а ей минимум  7 лет.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Пусть ей хоть двадцать лет, применена то она только, значит мы впереди планеты всей, а запчасти на фото, это остатки южмаша
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16 час.

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