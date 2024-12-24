Странные украинские «танцы» вокруг «Орешника» продолжаются: о чем толкуют киевские эксперты

Украинское англоязычное издание Defense Express зачем-то ввязалось в странную дискуссию вокруг российского «Орешника», опубликовав полученные редакцией якобы от неких «независимых источников» фотодоказательства, из которых следует, что нашумевшая после резонансного удара по Киеву в ноябре российская военная разработка якобы не является новейшей, как ее презентовал Владимир Путин, а ей минимум 7 лет.