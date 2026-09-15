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Царьград

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"Аль-Айн" Победил "Аль-Наср" с Роналду со счётом 4:0 в Лиге чемпионов

"Аль-Айн" Победил "Аль-Наср" с Роналду со счётом 4:0 в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии потерпел поражение 0:4 от "Аль-Айна" (ОАЭ) в первом туре азиатской Лиги чемпионов.

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