Байден оскорбительно высказался о Путине

Американский президент грубо высказался насчёт Путина во время мероприятия в Сан-Франциско. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», - цитирует РИА Новости слова Байдена.
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