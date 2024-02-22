Байден оскорбительно высказался о Путине

Американский президент грубо высказался насчёт Путина во время мероприятия в Сан-Франциско. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», - цитирует РИА Новости слова Байдена.