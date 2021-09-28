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Как живут московские пенсионеры?

Как живут московские пенсионеры?

автор - Мысли и по волне моей памяти Московские пенсионеры делятся на 2 категории: 1.

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Boris Max
Там где собираемость налогов близко к 100% пенсионеры получают доплаты. Дрючить надо местные власти губерний.
Татьяна Браун
А может надо дрючить тех, кто не платит налоги?
Boris Max
Именно1 НО, это должны делать власти!!! По этому НАРОД должен начинать с властей....
Евгений Кислинский
а НАРОД это кто.
Татьяна Браун
Да перестаньте валить все подряд на властей. Полномочиями контроля возложены на налоговиков, что они и делают-в рамках, установленных кодексом. Есть определенная процедура взыскания, которую нарушить не имеют права. А если вдруг нарушают-не догадываетесь, что бывает? Правильно-вселенский визг о том, какое беззаконное государство Россия.=== И никто никогда не позволит ни мэру города, ни губернатору, ни полиции бегать по предприятиям и вытряхивать налоги. Взыскание может быть только через суд. А вот предпринимателям, которые увиливают от налогов, хвост прищемить следует. Чтобы вспомнили не только о своих правах, но и об обязанностях.
Boris Max
Не кричите... именно Губер и Мер должны толкать, пихать и наказывать местные налоговые службы и остальных от кого это зависит.. Руководство всех служб два раза в месяц собираются у Мера или Губера...
Татьяна Браун
А я и не кричу. Пытаюсь вам дать объяснения. Только вот вам, наверное, лучше известно, что и как делается. Даже про совещания все известно.
Boris Max
Ну так получилось... только как народ пойдёт к зданию налоговой инспекции, требовать улучшить сбор или к каждому предприятию люди будут ходить? Так именно для этого местные власти...
Татьяна Браун
Похоже, вы любитель присказки "...кошка бросила котят".... И не надо никуда ходить-просто каждому следует соблюдать закон, а не искать лазейки, как обмануть кого-то, государство в том числе.=== Оглянитесь, и наверняка найдете рядом немало тех, кто рассказывает, как и кого обманул. Ушел от налогов, спрятал доход, государство не могло его прищучить.... А потом такие громче всех вопят, что государство ему, такому из себя крутому, мало что дает.
ГусЕна
Правы Вы оба....
Вячеслав Котельников
Бред. И ложь. Натравливание одних на других. Вместо того, чтобы написать о необходимости иметь достойную для жизни пенсию всем пенсионерам. Заказная статьишка. Перед очередным снижением реальной пенсии
Boris Max
А у кого реально снизилась пенсия... у вас?
Boris Janovsky
Как интересно, 800 рублей за двушку. Приложил ЕПД за квартиру мамы, инвалид 2 группы. Как видно начислено 5730,72 и льгота 1546,76. Всего 4073,83 без электричества. и никаких дополнительных субсидий.
Игорь Исляев
Так устроила всё это сама Москва, подмяв под себя все структуры. Всё идёт через нашу "любимую". Отсюда и деньги, отсюда и жизнь другая.
Boris Max
хохлоговносос, тебя кто пустил ? пшел вон!
Владимир Кармазинов
Провокаторов всегда били. Интересно, кто заказал данную статейку.
марина капитохина
Статейка эта явно заказная ! Стыдно завидовать !!! Было бы чему, мне 65 лет и я работаю, чтобы зубы лечить и лекарства покупать !!!
Владимир Бекетов
И всё же - чем они лучше ?...
Boris Max
А кто сказал что москвичи лучше? В просто хотите попиздеть?
Александр Григоров
ну и трепло же автор да и зависть пытается разжечь ...Мэр у нас хороший вот и весь секрет
Светлана Баттерман
Брехня полнейшая! Наберите в гугле и посмотрите пенсию москвича прописанного менее 10 лет в Москве- 13 496 рублей. Провокатор гребаный! А транспорт что только в Москве пенсионерам бесплатно? У нас в Крыму тоже самое и субсидии на оплату ЖКХ такие же. Автор мерзавец разжигающий ненависть и зависть между людьми.
Алла Мироненко
Полностью разделяю Ваше мнение. Ложь и зависть в каждом слове автора.
ГусЕна
Гадкая статья
Сергей Карпов
Ярче всего совковость автора видна в его вопросе "вас обижает, что московские пенсионеры живут лучше остальных по России?". Меня обижает не это, а то что "остальные" живут плохо! Но такой вариант ответа совкам не доступен.
Людмила Сорокина
Это вы всё из агитки Собянина взяли? Не завидуйте, не зная жизни московских пенсионеров.

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