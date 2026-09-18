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Диетолог Разаренова призвала регулярно употреблять жирную рыбу в осенний период

Диетолог Разаренова призвала регулярно употреблять жирную рыбу в осенний период

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала о продуктах, которые помогут поддержать уровень витамина D в организме с наступлением осени.

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