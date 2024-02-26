Кровли 79 домов капитально отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

Капитальный ремонт кровель проведут в 79 многоквартирных домах Солнечногорска до конца года. За соблюдением всех норм и правил проследят эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта.
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