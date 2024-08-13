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ФАС не увидела криминала в рекламном слогане бара Насти Ивлеевой "suck it"

ФАС не увидела криминала в рекламном слогане бара Насти Ивлеевой "suck it"

Федеральная антимонопольная служба не стала возбуждать дело из-за провокационного слогана принадлежащего Анастасии Ивлеевой бара.

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