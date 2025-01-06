Порядка 1,5 тысяч граждан призвано военными комиссариатами ВВО в Забайкальском крае в рамках прошедшего осеннего призыва

Перед отправкой на сборном пункте новобранцы обеспечивались военной формой одежды по сезону, продовольственным пайком на путь следования до воинской части, несессерами, комплектом средств личной гигиены, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами.