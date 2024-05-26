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Зеленский избрал политический приём Гитлера

Зеленский избрал политический приём Гитлера

Эксперты указали на сходство узурпации власти Зеленским и нацистами @ REUTERS/Gleb Garanich Tекст: Олег Исайченко Владимир Зеленский мог бы пойти по пути Франклина Рузвельта, который в 1944 году переизбирался на пост президента США, несмотря на разгар Второй мировой.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Уже есть основания припи...дить этого выблядка, так как на него уже не распространяется иммунитет главы государства.
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