Зеленский избрал политический приём Гитлера

Эксперты указали на сходство узурпации власти Зеленским и нацистами @ REUTERS/Gleb Garanich Tекст: Олег Исайченко Владимир Зеленский мог бы пойти по пути Франклина Рузвельта, который в 1944 году переизбирался на пост президента США, несмотря на разгар Второй мировой.