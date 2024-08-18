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Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа

Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа

© Министерство обороны РФСегодня 357 прочитали Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина пытается добиться от России удара ядерного оружия.

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