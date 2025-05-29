FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 926 подписчиков

Начался выпуск новой версии Lada Niva Legend: с конвейера сошла первая партия машин в заводском цвете «Хаки»

Начался выпуск новой версии Lada Niva Legend: с конвейера сошла первая партия машин в заводском цвете «Хаки»

Автомобили Lada Niva Legend получили очередное обновление цветовой палитры: на заводе АвтоВАЗ начали использовать новую эмаль цвета хаки для окраски легендарного внедорожника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх