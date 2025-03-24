По всей России проходит масштабная ежегодная премия от Сбера «Любимый малый бизнес». В Москве подвели итоги регионального этапа для Среднерусского банка Сбербанка, который работает на территории Московской области и девяти ближайших регионов.
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