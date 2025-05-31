Байден пригрозил избиением авторам книги о своем президентстве

ВАШИНГТОН, 31 мая, ФедералПресс. В ответ на публикацию книги «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз» экс-президент США Джо Байден с иронией пригрозил физической расправой ее создателям.