Тинейджер собрал термоядерный реактор в лаборатории колледжа

Термоядерный реактор, созданный Чезаре Менкарини / © Dukes Education / SWNS По словам Менкарини, система работает благодаря форвакуумному насосу Leybold Trivac E2, который позволяет достигать минимального давления примерно в 0,008 миллиметра ртутного столба.
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