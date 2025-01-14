Дайджест дня: Ioniq 5 для дрифта, подорожавшие Лады и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Представлен электромобиль Hyundai Ioniq 5 N DK Edition, в создании которого принял участие прославленный японский мастер давать угла Кэйити Цутия по прозвищу Drift King («король дрифта»).
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