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Олимпийский чемпион Маррей снялся с одиночного теннисного турнира на Играх-2020

Олимпийский чемпион Маррей снялся с одиночного теннисного турнира на Играх-2020

Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в одиночном турнире на Олимпийских играх в Токио из-за травмы четырехглавой мышцы бедра, сообщается в воскресенье, 25 июля, в пресс-релизе оргкомитета турнира.

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