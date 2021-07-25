Олимпийский чемпион Маррей снялся с одиночного теннисного турнира на Играх-2020

Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в одиночном турнире на Олимпийских играх в Токио из-за травмы четырехглавой мышцы бедра, сообщается в воскресенье, 25 июля, в пресс-релизе оргкомитета турнира.