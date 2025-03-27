Водителям на заметку: В России с 1 сентября изменятся правила медосвидетельствования

Правила проведения медосвидетельствования изменятся в России с 1 сентябряМинистерство здравоохранения подготовило проект приказа, где говорится о намерении изменить 1 сентября 2025 года правила проведения медицинского освидетельствования.
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