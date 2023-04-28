У спикеров на Украине ещё уничтожалка не выросла, чтобы такое говорить

Юрий Кот Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк: "Зачем Украине, которая сегодня абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с партнерами относительно вооружения и того, как мы его используем, и какое военное задание мы бы выполнили одним ударом (по Москве)? Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей", - сказал он в телеэфире.