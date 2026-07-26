«У всего есть год спустя»: почему взгляд из будущего освобождает — и когда он же ранит

В этой статье психолог и НЛП-тренер Надежда Владиславова раскрывает психологический смысл выражения «У всего есть год спустя» — как метафоры того целительного взгляда из будущего, который возвращает неприятностям сегодняшнего дня их настоящий размер.
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