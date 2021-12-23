Авторадио

911 подписчиков

Глава Минприроды Козлов назвал города России с наиболее загрязнённым воздухом

Экологический мониторинг выявил 35 городов в России с наиболее загрязнённым воздухом. В их число вошли Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ и Махачкала.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх