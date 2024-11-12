Россия поддержала проект резолюции ООН по немедленному прекращению огня в секторе Газа

Россия поддержала подготовленный десятью непостоянными членами ООН проект резолюции по сектору Газа. Документ содержит "прямое требование о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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