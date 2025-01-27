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Дождались: Россия решила территориальные проблемы с Японией

Дождались: Россия решила территориальные проблемы с Японией

Ирина Алкснис Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Москва не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией, поскольку — и это уже слова пресс-секретаря российского президента — Токио занимает "ярко выраженную недружественную позицию" в отношении нашей страны.

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