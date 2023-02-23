7 популярных ошибок в расстановке мебели, из-за которых комната получается неудобной

Мало выбрать и купить мебель – нужно еще и правильно ее расставить. Если допустить досадные ошибки, вы не сможете нормально передвигаться по комнате, будете постоянно за что-то цепляться, ударяться и испытывать при этом не самые приятные эмоции.
Мало выбрать и купить мебель – нужно еще и правильно ее расставить. Если допустить досадные ошибки, вы не сможете нормально передвигаться по комнате, будете постоянно за что-то цепляться, ударяться и испытывать при этом не самые приятные эмоции.
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