Политика как он...
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Политика как она есть

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  • alik3456 Джексон
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Spectator: Путин пойдет на переговоры с Украиной с уверенностью в победе

Spectator: Путин пойдет на переговоры с Украиной с уверенностью в победе

Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе российской армии.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Не возражаю!!!
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19 час.
BV
Boris Voronin
Задолбить ВСЮ хохляндию Орешниками и ПЛЮСОМ добавить поставщикам вооружения УДАРИТЬ по территориям этих стран!!!
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Трамп-деляга, он будет торговаться темой Украины до посинения !!! Лишь бы мы не подошли к Киеву, а затем НЕ ОТОШЛИ ОТ КИЕВА !!??? ПЛАВАЛИ-ПОМНИМ !!!
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2 час.

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