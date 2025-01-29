Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе российской армии.
Spectator: Путин пойдет на переговоры с Украиной с уверенностью в победе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
Не возражаю!!!
Ответить
19 час.
BV
Boris Voronin
Задолбить ВСЮ хохляндию Орешниками и ПЛЮСОМ добавить поставщикам вооружения УДАРИТЬ по территориям этих стран!!!
Ответить
12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Трамп-деляга, он будет торговаться темой Украины до посинения !!! Лишь бы мы не подошли к Киеву, а затем НЕ ОТОШЛИ ОТ КИЕВА !!??? ПЛАВАЛИ-ПОМНИМ !!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии