Spectator: Путин пойдет на переговоры с Украиной с уверенностью в победе

Задолбить ВСЮ хохляндию Орешниками и ПЛЮСОМ добавить поставщикам вооружения УДАРИТЬ по территориям этих стран!!!

ВМ

Владимир Моргунов

Трамп-деляга, он будет торговаться темой Украины до посинения !!! Лишь бы мы не подошли к Киеву, а затем НЕ ОТОШЛИ ОТ КИЕВА !!??? ПЛАВАЛИ-ПОМНИМ !!!