Статистика COVID-19

3 мая 2022 года в ЯНАО 21 случай заболевания COVID-19 (за весь период – 136 654) 135 195 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1040) 33 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев […]3 мая 2022 года в ЯНАО 21 случай заболевания COVID-19 (за весь период – 136 654) 135 195 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1040) 33 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 390) 21 случай COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 264).