Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Надежда
    Да-да, создавайте, фашингтон вам даст кредиты!)😀Захарова высмеяла...
  • Леонид Попивняк
    ))))))...что эта гейропа может создать????)))))).....армию гомосеков????)))))Захарова высмеяла...
  • Дмитрий Гурин
    Дедушка Джо и так не может два слова связать а тут от него требуют объяснений................ А гос. долг как рос так...CBS: Конгресс США...

Боевики сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА над Донецком

Боевики сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА над Донецком

В ночь на воскресенье украинские боевики сбросили с дрона над Донецком взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в Петровском районе города, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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