Боевики сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА над Донецком

В ночь на воскресенье украинские боевики сбросили с дрона над Донецком взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в Петровском районе города, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).