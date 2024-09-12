10 маршрутов временно изменят схемы движения в Алматы

В южной столице 10 маршрутов изменят схему движения в связи с перекрытием площади Астана. Ранее стало известно, что в связи с праздничными мероприятиями к Дню города с 12 по 16 сентября движение по улице Толе би будет перекрыто от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана.