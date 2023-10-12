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Землетрясение у Курил: причем здесь Фукусима

Землетрясение у Курил: причем здесь Фукусима

Землетрясение у Курил: причем здесь Фукусима Евгения КомароваЗемлетрясение, произошедшее 9 октября в районе южных Курильских островов, вызвало небольшой ажиотаж в интернете, хотя сами жители островов почти не почувствовали его последствий.

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