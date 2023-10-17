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Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой для спецоперации

Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой для спецоперации

Представитель предприятия-разработчика АО "Эникс" (Казань) Сергей Васьков рассказал РИА Новости, что российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" был модернизирован с учетом опыта его работы в спецоперации на Украине.

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