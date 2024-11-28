Экипаж танка Т-72 продолжил бой после нескольких прилётов (ВИДЕО)

Экипаж танка Т-72 после нескольких прилётов FPV-дронов продолжил успешно вести бой. На южно-донецком направлении боевики ВСУ пытались поразить наш танк из всего, что только было, чтобы помешать экипажу выполнить задачу.
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