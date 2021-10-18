Политолог Рар обозначил возможные проблемы для России с будущим правительством Германии

В новом трехпартийном правительстве Германии будет три полюса власти. Канцлером станет Шольц, минфин возглавит Линднер, а «Зеленые» получат новое суперминистерство по климату, энергетике и транспорту, которое почти наверняка возглавит Хабек.
В новом трехпартийном правительстве Германии будет три полюса власти. Канцлером станет Шольц, минфин возглавит Линднер, а «Зеленые» получат новое суперминистерство по климату, энергетике и транспорту, которое почти наверняка возглавит Хабек.
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