Южный Федеральный

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Политолог Рар обозначил возможные проблемы для России с будущим правительством Германии

Политолог Рар обозначил возможные проблемы для России с будущим правительством Германии

В новом трехпартийном правительстве Германии будет три полюса власти. Канцлером станет Шольц, минфин возглавит Линднер, а «Зеленые» получат новое суперминистерство по климату, энергетике и транспорту, которое почти наверняка возглавит Хабек.

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