Вадим Шипачев: «Я кайфую от хоккея. Это моя любимая работа»

Вадим Шипачев рассказал, что кайфует от хоккея.  Капитан «Динамо» сделал ассистентский хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (5:2, 3-2).

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