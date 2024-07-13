Страшно за детей За то, что они подумают, будто такая детская площадка — это норма. Это не заброшенный город у взорвавшейся атомной станции, это Красноармейская, 29, Центральный район города-курорта Сочи.
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Страшно за детей За то, что они подумают, будто такая детская площадка — это норма. Это не заброшенный город у взорвавшейся атомной станции, это Красноармейская, 29, Центральный район города-курорта Сочи.