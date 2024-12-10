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  • Alex Nемо
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«Зеленский врубил тупого»: ответ Путина за атаку Капустина Яра уже последовал

«Зеленский врубил тупого»: ответ Путина за атаку Капустина Яра уже последовал

  Ночью Украина вновь попыталась атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого ранее был запущен "Орешник" по Днепру, сообщают российские источники.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ДАВИТЬ БАНДЕРО-ГАДИНУ!!!
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10 час.
Иван Ураганов
Игра под названием &quot;Ответка&quot; или &quot;Ты мне,я тебе.&quot;
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8 час.
Ингерман Ланская
щенок сопливый, иди и покажи как надо лупить. или тёплый сортир не пускает?
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6 час.

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