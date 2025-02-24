Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Moon of Alabama: Британская морская война против России на Украине

Moon of Alabama: Британская морская война против России на Украине

Mike1975   По крайней мере, с 2014 года Соединённое Королевство является одним из главных участников опосредованной войны НАТО против России.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А может им проде-монстрировать тот самый Посейдон?
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11 час.
СХ
Сергей Храмов
Зачем сразу посейдон. можно начать уничтожать танкеры перевозящие нефть для микробритании под Венесуэлой. Там находится территория захваченная микробитанией и добывается нефть. Начав зеркальный ответ не афишируя себя можно утопить все танкеры с ворованной у Венесуэлы нефтью у микробритании. Можно эти танкеры арестовать и применив РЭБ прекратив связь передать Венесуэле для развитии её экономики и уничтожении экономики микробритании.РВСН.
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8 час.
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