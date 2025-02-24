СХ

Сергей Храмов

Зачем сразу посейдон. можно начать уничтожать танкеры перевозящие нефть для микробритании под Венесуэлой. Там находится территория захваченная микробитанией и добывается нефть. Начав зеркальный ответ не афишируя себя можно утопить все танкеры с ворованной у Венесуэлы нефтью у микробритании. Можно эти танкеры арестовать и применив РЭБ прекратив связь передать Венесуэле для развитии её экономики и уничтожении экономики микробритании.РВСН.