В Миллерово подвели итоги воспитательной работы в общеобразовательных организациях района за 2023 год

В нем приняли участие заместители директоров по воспитательной работе, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и председатели первичных отделений «Движения Первых» образовательных организаций Миллеровского района.
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