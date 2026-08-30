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Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра, полностью затонул на глубине 514 метров

Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра, полностью затонул на глубине 514 метров

Крушение парома у берегов Кипра Паром, следовавший из порта Гирне на северном побережье Кипра в турецкий город Ташуджу, потерпел крушение вскоре после выхода в море из-за шторма.

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