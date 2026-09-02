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«Условий для страха мобилизации нет». Как Россия продолжит СВО

«Условий для страха мобилизации нет». Как Россия продолжит СВО

Истинная причина визита директора ЦРУ в Россию, похоже, куда прозаичнее и связана вовсе не с Украиной.

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