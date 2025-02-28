Стали известны обстоятельства нападения собаки на ребенка в Медвежьегорском районе

Инцидент произошел еще летом прошлого года в поселке Повенец. Как стало известно «Карелия.Ньюс» из источника, близкого к правоохранительным органам, у ребенка диагностировали укушенную рану брюшной полости.
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