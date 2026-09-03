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Посла Норвегии вызвали в МИД России из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

Посла Норвегии вызвали в МИД России из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Норвегии Хейди Олуфсен. Причиной стал арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», произошедший 2 сентября в порту российского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген.

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